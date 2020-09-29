شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": نتضامن مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.