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إجراءات احترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين

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2020-09-29

إجراءات احترازية في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين

متابعات الخليج 365 - واس

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اتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرم 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

كما سيتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض على أي معتمر ـ لا سمح الله ـ .

 

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