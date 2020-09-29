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استقرار أسعار النفط في مستهل التعاملات

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2020-09-29

استقرار أسعار النفط في مستهل التعاملات

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء استقراراً عقب الارتفاعات التي سجلها أمس، وعوض بها جزءاً من خسائره الأسبوعية.

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واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عند الارتفاع مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاعها أمس، مدعوماً بانتعاش أسواق الأسهم العالمية على خلفية تزايد آمال لإقرار حزمة مساعدات جديدة من الكونجرس، وتظل مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس في جميع أنحاء العالم ، مما سيؤدي إلى ضعف الطلب على الطاقة كبحت من جماح المزيد من المكاسب للسلعة.

وتراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر/ تشرين الأول 2020 (CLX20) لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت -0.67% ليستقر عند سعر 40.33 دولار لكل برميل، بعد صعودها أمس بنسبة بلغت 1.22%.

وهبطت العقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 (BRNZ20) لنفط خام برنت القياسي (Brent) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -0.61% ليستقر عند سعر 42.61 دولار للبرميل الواحد بسوق العقود الآجلة في أوروبا، بعد ارتفاعها أمس بنسبة بلغت 0.31%.

 

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