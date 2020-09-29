صور وفيديو.. شاهد استعداد وتجهيزات المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

استدعت مدينة كليفلاند الحرس الوطني وأقامت الحواجز الأمنية؛ تحسبًا للاحتجاجات وأعمال الشغب قبل المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء.



ويستعد ترامب وبايدن لأولى مواجهتهما في أوهايو، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات، وستتألف المناظرة التي تبلغ مدتها 90 دقيقة من ستة أجزاء، اختارها مدير الجلسة كريس والاس من قناة فوكس نيوز.

وتوثق الصور الاستعدادات الجارية بعد أن حثت السلطات المحتجين على الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، وفي سبيل ذلك تم استدعاء 300 عضو من الحرس الوطني وأقامت المخابرات الأمريكية حواجز أمنية حول المبنى الذي ستجرى فيه المناقشة، كما أغلقت العديد من الطرق.

وتظهر الصور أن هناك تواجد مكثف للشرطة في حرم كليفلاند كلينك حيث سيلتقي المرشحان، كما حلقت طائرة صغيرة في سماء المنطقة، ويُقال إن وكالات إنقاذ القانون تعمل في نوبات مدتها 12 ساعة مع إلغاء أيام العطلة.

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محتوى المناظرة الرئاسية

وسيتم تقسيم المناظرة الرئاسية التي تستغرق 90 دقيقة إلى ستة أقسام: الوباء، والاقتصاد، والمحكمة العليا، ونزاهة الانتخابات، وسجلات المرشحين، وأحداث العنف في المدن الأمريكية.

ومن المرجح أيضًا أن تتناول المناظرة الرئاسية تقرير من صحيفة نيويورك تايمز كشف أن ترامب دفع 750 دولارًا فقط كضريبة دخل في عام 2016، وتُعد هذه المناظرة الأولى بين 3 مناظرات رئاسية مقررة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن يقود ترامب على الصعيد الوطني وفي عدد من الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة.

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