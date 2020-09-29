ينبع تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن ينبع سجلت أمس (الاثنين) كأشد مدينة حراً على مستوى العالم، وذلك بعد أن حلّت في المرتبة الأولى في قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضاف المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة في ينبع بلغت 46 درجة مئوية، فيما حلّت عرفات في المرتبة الخامسة بتسجيل درجة حرارة تقدر بنحو 44 مئوية، مرجعاً سبب ارتفاع درجة الحرارة فيهما إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة، علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة.

وكشف المسند عن درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، لافتا إلى أن خميس مشيط وأبها وبيشة ونجران تصدرت القائمة بدرجات حرارة: 14.7 مئوية، و16.8 مئوية، و18.2 مئوية، و19 درجة مئوية على التوالي.

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