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التعاون الإسلامي تشيد بيقظة أمن الدولة وتؤكد تضامنها مع المملكة

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2020-09-29

التعاون الإسلامي تشيد بيقظة أمن الدولة وتؤكد تضامنها مع المملكة

متابعات الخليج 365 - واس

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أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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