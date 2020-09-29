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فيديو.. قصة أول إذاعة شعبية في الرياض قبل 60 عامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعد إذاعة “طامي” أول إذاعة شعبية تم تأسيسها في الرياض قبل 60 عاماً على يد عبد الله العويد المُلقب بـ”طامي”، وكان حينها هو المُعد والمخرج والمذيع في الوقت نفسه.
واتخذت الإذاعة، وفقاً لتقرير بثته “الإخبارية”، من عمارة سكنية في شارع الوزير بالرياض مقراً لها، وقام “طامي” بتأسيسها عام 1381هـ بعدما تعلم الاتصالات اللاسلكية عندما رحل إلى بلاد الشام.
واستغرق تأسيس الإذاعة نحو أسبوع، حيث تم تركيب المعدات اللازمة، وتمت مراسم الافتتاح بإذاعة تلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة من “طامي” قدم من خلالها التحية للشعب.
وأعلنت الإذاعة مفقودات المواطنين، وأسماء الراسبين في المدارس، بجانب موضوعات اهتم بها المواطنون حينها، كما كانت الإذاعة أول من قامت بنقل مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة، وعملت لمدة 3 سنوات إلا أنها توقفت عقب افتتاح إذاعة الرياض رسمياً.
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