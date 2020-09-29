بخاخ أنف يمنع تكاثر فيروس كورونا بنسبة 96٪

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية Ena Respiratory، أن بخاخاً للأنف، كان قد تم تطويره في الأصل لتعزيز جهاز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا، قد يكون فعالاً أيضا في مكافحة مرض كوفيد-19.

ووجدت دراسة أن بخاخ INNA-051 يقلل نمو فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد-19، في الحيوانات بنسبة 96%.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في إنكلترا، فإن بخاخ INNA-051 أثبت فعاليته في “تقليل مستويات نمو فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في الأنف والحنجرة”، وخفض التكاثر الفيروسي بنسبة 96٪ في القوارض.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة الأسترالية أن البخاخ يعمل عن طريق تحفيز جهاز المناعة قبل الإصابة بالمرض، متوقعة بدء التجارب البشرية في غضون أسابيع.

وتوقع مسؤولو الشركة أن يحقق الدواء استجابة مماثلة لدى البشر، بما في ذلك الناقلون الصامتون للمرض. وقال اختصاصيون إنهم مندهشون لمدى فعالية العلاج خصوصا أنه يقضى على الفيروس في المراحل الأولى في الأنف والحلق.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تستغرق التجارب البشرية أقل من أربعة أشهر، لكن الشركة الآن في انتظار الموافقة التنظيمية.

وأوضح البيان أنه إذا ثبتت فعالية البخاخ الأنفي، فسيكون مكملا للقاح النهائي، مشيرا إلى أنه “سيؤخذ مرة أو مرتين في الأسبوع”.

Advertisements

وأشارت شركة Ena Respiratory إلى أن البخاخ كان قيد التطوير قبل ظهور فيروس كورونا، بهدف تعزيز المناعة ضد الإنفلونزا، ومع حدوث الجائحة أعاد المسؤولون توجيه جهودهم ليكون البخاخ فعالا في مكافحة كوفيد-19، وفق “قناة الحرة”.

ونقل البيان عن كريس سميث، مدير مجلس إدارة شركة Ena Respiratory، قوله: “يستخدم INNA-051 الاستجابة المناعية الفطرية Innate system غير المحددة، مما يعني أنه فعال ضد مجموعة واسعة من الفيروسات”.

ويشارك في الدارسة منظمات بحثية أسترالية، ومعهد هانتر للأبحاث الطبية، وجامعة ملبورن.

يذكر أن إحصاء لرويترز، نُشر يوم الاثنين، أظهر أن أكثر من 32.88 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون حالة.

وسُجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 7 ملايين و106600 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 204538 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 6 ملايين، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 95542 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة 4 ملايين و686080 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 140677 في ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليوناً و159573 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 20385.



شارك الخبر







