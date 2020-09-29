ترامب وبايدن وجهاً لوجه.. ترقب للمناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

يترقب الأمريكيون اليوم المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن، في حدث يحمل أهمية كبرى وسط مناخ سياسي شديد الانقسام.

المناظرة سيديرها مذيع “فوكس نيوز” Fox News كريس والاس في جامعة كيس ويسترن بكليفلاند في أوهايو، لمدة 90 دقيقة من دون إعلانات تجارية.

وفي ظل تفشي كورونا، لن يتبادل الرجال الثلاثة المصافحة، لكنّهم سيتحدثون من دون كمامات، وستكون المناظرة خالية من أي بيانات أو مقدمات افتتاحية للمرشحين.

وستبدأ المناظرة بسؤال أول موجه لـ ترامب .

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كما ستركز المناظرة على 6 موضوعات مثيرة للجدل، هي سجلات ترامب وبايدن والمحكمة العليا، كما تشمل أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

هذا بالإضافة إلى ملف العنصرية والعنف في المدن. وستدور المناظرة كذلك حول مسألة نزاهة الانتخابات.

وسيحضر المناظرة، عدد محدود من الجمهور قُدر عددهم بسبعين شخصاً خلافاً للمناظرات السابقة.

وتجري المناظرة وسط استقطاب سياسي بالغ الحدة، وتبادل نعوت قاسية، حيث شكك الرئيس دونالد ترامب في القدرات العقلية لمنافسه بايدن.

وقال الرئيس الأميركي ترامب، إن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية رفض الخضوع لاختبار منشطات قبل أولى المناظرات بينهما اليوم.

وأوضح ترامب في تغريدة على موقع “تويتر” أن رفض بايدن يثير التساؤلات.

وكان ترامب قد طالب بخضوع بايدن للاختبار قبل وبعد أولى المناظرات، كما أكد استعداده للقيام بالأمر ذاته.



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