شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الغذاء والدواء»: الفرد بالمملكة يهدر 184 كيلو جرام من الطعام سنويا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تقرير من هيئة الغذاء والدواء، بأن حصة كبيرة من طعام الإنسان اليومي تُهدر سنويًا، حيث بلغت نسبة الإهدار العالمي ثلث ما ينتجه الإنسان، فبلغت نسبة إهدار الفاكهة والخضروات بلغ 45% سنويا، والحبوب 30% واللحوم 20% ومنتجات الألبان 20% وفي المملكة يهدر الفرد ما يقارب من 184 كيلو جرام سنويا.
ونصحت الهيئة من خلال فيديو توضيحي، الطريقة الأفضل لتقليل المهدر من الطعام من خلال 8 خطوات ، أولها كتابة قائمة تسوق محددة للمشتروات المطلوبة، دون زيادة عليها، والإبتعاد عن عروض التخفيضات التي تجعل الفرد يشتري ما لا يحتاجه ،و تجنب الشراء الجاير.
وتابعت الهيئة نصائحها بأن يتحقق الفرد من تاريخ الإنتهاء والصلاحية ويستخدم الأقدم فالأحدث ، والاحتفاظ بالأطعمة في علب محكمة الغلق، وتستخدم كوجبات خفيفة خلال اليوم، يفضل تقطيع الخضاروتخزينها باكياس والاحتفاظ بها في في حالة تجميد لـ 6 أشهر،و تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت من النضج، وآخر النصائح ما يتعلق بالخبز حيث يتم تجميده لمدة لا تتجاوز 3 شهور ثم تحميصه وإضافته للشربة والسلطات.
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