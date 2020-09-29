شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح علامة التوفيق بالإستخارة ويوجه نصيحة للفتيات عند تقدم الخاطب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كيف يعرف الإنسان أنه وفٍق في الإستخارة .
وأكد الشيخ " الخثلان " في حديثه على " منارات الهدى " أن علامة الإستخارة هي تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر ، أي يجب على الإنسان بعد صلاة الإستخارة والدعاء أن يستشير من يشاركه الرأي ثم يمضي في أمره فإن يسره الله له كان خيراً له .
وأضاف أن انشراح الصدر ليس علامة على الإستخارة لأنه يكون بسبب الخلفية الذهنية فتميل النفس إلى ما يُعتقد بأنه خير لها .
وحذر الخثلان " الفتيات من رفض الخاطب الكفء صاحب الدين والخلق بسبب ما تقلن من عدم انشراح الصدر بعد صلاة الإستخارة ، قائلاً أن الأفضل السؤال عنه والمضي في الخطبة إن توفرت الأسباب الظاهرة لصلاحه فإن كان خير قدره الله له وإن كان شر صرفها عنه أو صرفه عنها .
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