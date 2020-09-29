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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: معاودة تشكل السحب فوق المرتفعات الجنوبية الغربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أنه قد تعاود السحب فتتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يهطل منها بعض الأمطار.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع أن تكون الرياح شمالية شبه نشطة في الشمال الشرقي وشمال ووسط الوسطى، فيما كشف عن قائمة على مستوى العالم، بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتأتي ينبع كأشد مدينة حراً ليوم أمس، بينما عرفات خامس محطة في العالم، لافتًا إلى أنه قد يعود هذا إلى حركة الرياح السطحية الشرقية الحارة، علاوة على الرياح العلوية الشاقولية (العمودية) الهابطة.
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