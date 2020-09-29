هل تغطي وثيقة التأمين تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟.. «الضمان الصحي» يجيب

ردًا على استفسار مواطن..
أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الوثيقة الموحدة تغطي التطعيمات الموسمية بما فيها تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، «تغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإجراءات الوقائية بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة».
ووجّه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه «هل تطعيم الإنفلونزا الموسمية مغطى بالكامل أم لا؟».
وكانت وزارة الصحة قد كشفت أمس الاثنين، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المراكز الصحية، داعية المواطنين إلى أخذه للوقاية خلال موسم الشتاء المقبل.
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