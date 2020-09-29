الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

ووفق تقرير الهيئة، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة، فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.