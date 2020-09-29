المرور يطيح بقائد شاحنة عرض سلامة قائدي المركبات للخطر

تمت إحالته للهيئة المرورية

ألقى رجال المرور القبض على قائد شاحنة، عرَّض سلامة قائدي المركبات على إحدى الطرق للخطر. وتفاعل المرور السعودي مع بلاغ ورده من أحد قائدي المركبات عبر «تويتر»، بشأن استغلال أحد السائقين في مكة المكرمة أوقات الإجازات والظهيرة؛ لتمرير حمولته دون اعتبار لسلامة مستخدمي الطريق. وردَّ «المرور»، بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.

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