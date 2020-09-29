«الغذاء والدواء» تُحذِّر من الاستخدام العشوائي لقطرة إطالة الرموش

جدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، التحذير من الاستخدام الخاطئ للأدوية عمومًا ولقطرة العين بيماتوبروست، على وجه الخصوص.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ قطرة العين بيماتوبروست التي تستخدم لإطالة وتكثيف الرموش يمنع استخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية، فضلًا عن الأعراض الجانبية التي تسببها مثل تصبُّع واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بها.

وعدَّدت الهيئة أعراضًا جانبية أخرى لتلك القطرة ترتبط باستخدام جرعات عالية منها مثل التصبغات في قزحية العين وحدوث تهيج وحكة واحمرار طفيف أو ألم بالعين، مشيرة إلى أنَّ الاستخدامات الصحيحة لتلك القطرة تنحصر في استخدامها؛ لعلاج ارتفاع ضغط العين على أن يصرفها طبيب مختص.