السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 882حالة وفاة



كانبيرا 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واس

اعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس

استراليا الى 882 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 27044 اصابة تعافى منها 24547 شخصا.

// انتهى //

07:04ت م

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كانبيرا 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واساعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 794 وفياستراليا الى 882 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في استراليا الى 27044 اصابة تعافى منها 24547 شخصا.// انتهى //07:04ت م0013

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