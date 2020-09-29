- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمير الباحة يعزي أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق الغامدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمير الباحة يعزي أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق الغامدي
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق بن ناصر الغامدي، يرحمه الله، وسأل سمو أمير منطقة الباحة، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب أبناء وأسرة الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وألا يريه أي مكروه.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يعزي أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق الغامدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.