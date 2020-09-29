أمير الباحة يعزي أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق الغامدي

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي الإعلامي عبد الخالق بن ناصر الغامدي، يرحمه الله، وسأل سمو أمير منطقة الباحة، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الغامدي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وألا يريه أي مكروه.

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