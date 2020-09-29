فيديو.. قصة مقولة الملك عبدالعزيز: تلقوني عند شجرة آل صفيان

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو، عن “حسي آل صفيان” الذي يقع في حي صياح بالرياض، كاشفة عن قصة مقولة الملك عبد العزيز رحمه الله: “تلقوني تحت شجرة آل صفيان”.

Advertisements

وقال عبدالرحمن بن عبدالله آل صفيان: إن الحسي عمره يمتد لأكثر من 160 عاماً، وبدأت القصة حينما أمر الإمام فيصل بن تركي بفتح طريق لإبل الحجاج واستمر العمل عليه لأكثر من 5 سنوات.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من إنشاء الطريق رأى الإمام وأعيان الرياض أهمية وجود مكان يتزود منه الحجاج بالماء، فاشترى الحسي وأهداه لآل صفيان ليقوموا عليه ويخرجوا الماء منه للحجاج فقط.

وتابع: “كان الملك عبدالعزيز دائم التواجد هنا، وكانت هناك شجرة تفاح دائماً يجلس تحتها ومن يريدون رؤيته يقول لهم: ” تلقوني عند شجرة آل صفيان”.



شارك الخبر







