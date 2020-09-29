- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. قصة مقولة الملك عبدالعزيز: تلقوني عند شجرة آل صفيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. قصة مقولة الملك عبدالعزيز: تلقوني عند شجرة آل صفيان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو، عن “حسي آل صفيان” الذي يقع في حي صياح بالرياض، كاشفة عن قصة مقولة الملك عبد العزيز رحمه الله: “تلقوني تحت شجرة آل صفيان”.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله آل صفيان: إن الحسي عمره يمتد لأكثر من 160 عاماً، وبدأت القصة حينما أمر الإمام فيصل بن تركي بفتح طريق لإبل الحجاج واستمر العمل عليه لأكثر من 5 سنوات.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من إنشاء الطريق رأى الإمام وأعيان الرياض أهمية وجود مكان يتزود منه الحجاج بالماء، فاشترى الحسي وأهداه لآل صفيان ليقوموا عليه ويخرجوا الماء منه للحجاج فقط.
وتابع: “كان الملك عبدالعزيز دائم التواجد هنا، وكانت هناك شجرة تفاح دائماً يجلس تحتها ومن يريدون رؤيته يقول لهم: ” تلقوني عند شجرة آل صفيان”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قصة مقولة الملك عبدالعزيز: تلقوني عند شجرة آل صفيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.