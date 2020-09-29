، كورونا في 6 دول.. البرازيل تسجل 317 وفاة خلال يوم واحد وارتفاع عدد الضحايا بأستراليا إلى 882 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - جملة الإصابات بالمكسيك تتخطى الـ734 ألفًا.. و162 إصابة جديدة بنيجيريا و12 بالصين و10 بالسنغال

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و317 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و745464 حالة منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 142058.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 733717 حالة اليوم، بالإضافة إلى 76603 وفيات.

وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 173 حالة وفاة يوم الاثنين؛ لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 28 سبتمبر، نزولًا من 21 حالة في اليوم السابق.

وبينت اللجنة في بيان أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 14 حالة قبل يوم إلى 26 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85384 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

أستراليا:

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 794، وفي أستراليا إلى 882 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 27044 إصابة تعافى منها 24547 شخصًا.

السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال، بلغ 14 ألفًا و919 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 309 حالة.

نيجيريا

سجلت نيجيريا خلال الـ24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتيْ وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 58 ألفًا و460 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1111 شخصًا.فيروس كورونا الجديد