، قتلى في احتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة: في واقعة إطلاق نار بمنزل

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون، أسفرت عن سقوط قتلى، بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون، في بيان: إن مكتب شرطة المقاطعة تعامَلَ مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم، وإن مفاوضًا مدربًا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: "وقع إطلاق نار، وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به".أمريكا