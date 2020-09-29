، البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.
رئاسة أمن الدولة
البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-29
أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:01 AM
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
07:42 AM
أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر
أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية يتلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وكذلك تمكنه من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.
، البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تشيد بكفاءة ويقظة "أمن الدولة" بالسعودية في الإطاحة بخلية إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.