شكرا لمتابعة خبر عن قصة مقولة الملك عبدالعزيز " تلقوني عند شجرة آل صفيان " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريرا عن " حسي آل صفيان " الذي يقع في حي صياح بالرياض، كاشفة عن قصة مقولة الملك عبد العزيز رحمه الله " تلقوني تحت شجرة آل صفيان ".

وقال عبدالرحمن بن عبدالله آل صفيان، إن الحسي عمره يمتد لأكثر من 160 عاماً، وبدأت القصة حينما أمر الإمام فيصل بن تركي بفتح طريق لإبل الحجاج واستمر العمل عليه لأكثر من 5 سنوات.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من إنشاء الطريق رأى الإمام وأعيان الرياض أهمية وجود مكان يتزود منه الحجاج بالماء، فاشترى الحسي وأهداه لآل صفيان ليقوموا عليه ويخرجوا الماء منه للحجاج فقط.

وتابع: " كان الملك عبدالعزيز دائم التواجد هنا، وكان هناك شجرة تفاح دائما يجلس تحتها ومن يريدون رؤيته يقول لهم: " تلقوني عند شجرة آل صفيان ".