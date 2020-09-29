مقتل شاب رمياً بالرصاص بمنزله في العارضة

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تحقق الجهات الأمنية بمحافظة العارضة بجازان في مقتل شاب بعيار ناري في منزله بإحدى قرى المحافظة .
وأكدت مصادر أمنية ، أنه تم التحفظ على والد القتيل وشقيقه لحين انتهاء التحقيقات وكشف الملابسات ، وفقاً لـ ” سبق” .
كما تم ضبط سلاح من نوع ” مسدس ” وتم تحريزه مع معاينة مسرح الواقعة وتدخل الطب الشرعي وغيرها من الإجراءات النظامية .
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