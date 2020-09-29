بعد انتشارها السريع.. صاحب لوحة الخيوط والمسامير للملك سلمان يكشف التغيير الوحيد عن الصورة الأصلية

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كشف الفنان عبدالوهاب الدايل تفاصيل لوحته الفنية الشهيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستخدام الخيوط والمسامير، مستعرضًا السمات المميزة لعمله الفني الذي لاقى انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أنه سعى لتقديم عمل فني مميز بمناسبة اليوم الوطني الـ90، وهو ما دفعه لعمل لوحة فنية لصورة الملك سلمان الشهيرة وهو يقبّل علم السعودية، مشيرًا إلى أن شقيقه هو من اقترح الصورة لتكون أساسًا لعمله الفني.

وأبان أن الفارق الوحيد بين عمله الفني باستخدام الخيوط والمسامير والصورة الشهيرة للملك سلمان هو إضافة خريطة المملكة للعلم، مشيرًا إلى أنها قام بدمجها في العمل الفني بصورة مهارية ورؤية فنية عبر لوحة حجمها 160*120 سم.

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وقال إن هذا النوع من الفن يُعرف باسم “سترينج آرت”، وهو فن الرسم بالخيوط أو الفيلوجرافيا، وإن كثيرا من الفنانين يستخدمونه في رسم الشخصيات أو الشعارات أو الأسماء، مؤكدًا أنه حرص على تقديم هذا الفن بشكل جديد وبلمسة خاصة لتكون أشبه باللوحات ثلاثية الأبعاد.



