︎ :
.
كشف مدير جمعية الذوق العام، بدر الزياني، أكثر مخالفات الذوق العام التي يتم رصدها في المملكة.
وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المخالفات الأكثر شيوعًا في المملكة هي السير بثياب النوم والشورت ورفع مستوى صوت الموسيقى في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن تلك الأمور هي الأكثر جدلًا، كما أنها تحظى بالجانب الأكبر من تركيز الجمعية.
وأكد أن الجمعية تحرص دومًا على توضيح الفارق بين الحرية الشخصية ومخالفات الذوق العام، موضحًا أن ممارسات الحرية الشخصية يجب أن تكون في منزل صاحبها وليس في الأماكن العامة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد رصدوا عددًا من مخالفات الذوق العام خلال احتفالات اليوم الوطني، من بينها السير بملابس داخلية أو شورت أو رفع مستوى صوت الموسيقى بالأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إثارتها الجدل في اليوم الوطني.. مدير جمعية الذوق العام يكشف أكثر 3 مخالفات شيوعاً في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.