“متاهة الضلال”.. عمل فني مبهر بالصبات الخرسانية يروي قصة انتصار المملكة على الإرهاب (صور)

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عرض وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، العمل الفني “متاهة الضلال”، والذي يجسد انتصار المملكة على متاهة الإرهاب.

وأوضح أن العمل الفني في واحة الملك سلمان بالرياض يروي قصة متاهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن حكمة قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى بسالة رجال الأمن ووعي المجتمع، هي التي ساهمت في الانتصار على تلك المتاهة.

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من جانبه، قال أمين منطقة الرياض، فيصل بن عيَاف، إن العمل الفني المميز يحمل رمزية ورسالة تعبر عن حقبة زمنية تجاوزتها المملكة، مشيرًا إلى أن الفنانين السعوديين استطاعوا إظهار إبداعاتهم في هذا العمل الفني.



