عضوة الشورى جواهر العنزي تكشف لـ «عاجل» أسباب خصخصة خدمات البلديات

كشفت عضوة مجلس الشورى، الدكتورة جواهر العنزي، لـ «عاجل»، أسباب ومبرِّرات توصيتها التي تبنَّاها المجلس بجلسته العادية الـ «57»، أمس الاثنين، والتي نصَّت على استمرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في خصخصة، المزيد من أعمال البلديات، ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية، وهي التوصية التي نالت الأصوات الكافية للموافقة عليها.

وقالت العنزي: إنَّ وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ إنشائها 1395 هـ، قدَّمت خدماتها لسكان المملكة بما يزيد عن 200 خدمة بلدية، مشيرة إلى أنَّ هذ العدد الكبير من الخدمات يثقل كاهل الوزارة؛ لذلك يُفضل مسارعة الخطى في التوجُّه نحو خصخصة بعض الخدمات البلدية ذات المردود الاقتصادي؛ كالرخص وإدارة النفايات وغيرها، لافتة إلى أنَّ الوزارة سبق وأعلنت عن هذه التوجُّه إلا أنه لم يرَ النور حتى الآن.

وتابعت العنزي: وفقًا لرؤية 2030 التي اعتنت بجودة الحياة؛ فإنَّه لابدَّ من تقديم خدمات بلدية ذات مستوى متقدم، ولعلَّ خصخصة تلك الخدمات يسهم في الوصول لذلك المستوى.