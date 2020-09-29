«رئاسة أمن الدولة»: الإطاحة بالخلية الإرهابية إنجاز للسعودية وفشل لإيران

قال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، إنَّ الإطاحة بالخلية الإرهابية، هو إنجاز للمملكة العربية السعودية.

وأضاف «متحدث أمن الدولة» لـ «العربية»، أنَّ الإطاحة بتلك الخلية التي تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، هو فشل إيراني؛ حيث قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكرًا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

وتباشر الجهات المختصّة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليًا وخارجيًا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات والإجراءات للقضاء.