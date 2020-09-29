السعودية اليوم / اختتام تمرينات مشتركة بين البحرية الملكية الأسترالية والبحرية السنغافورية في جنوب شرق آسيا



كانبيرا 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

اعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية السيناتورة ليندا رينولدز في بيان صادر عن مكتبها عن اختتام التمرين البحري العسكري الثنائي Exercise Singaroo في جنوب شرق آسيا والذي شاركت فيه كل من البحرية الملكية الأسترالية والبحرية السنغافورية.

وقالت الوزيرة رينولدز "هذه التدريبات المشتركة التي استمرت لفترة ثلاثة أيام تؤكد أهمية التعاون العسكري كوسيلة لصقل خبرات قواتنا والبناء على قدرتنا على العمل معا".

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06:52ت م

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