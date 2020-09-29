السعودية اليوم / البرازيل تسجل13155 إصابة جديدة بفيروس كوروناو317 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية



برازيليا 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية،اليوم الثلاثاء، تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 745464حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 142058 ​​​.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

// انتهى //

06:48ت م

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برازيليا 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية،اليوم الثلاثاء، تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و317 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 745464حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 142058 ​​​.وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.// انتهى //06:48ت م0010

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