السعودية اليوم / ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك إلى 733717



مونتيري (المكسيك) 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واس

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 173 حالة وفاة يوم الاثنين لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

// انتهى //

06:47ت م

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مونتيري (المكسيك) 12 صفر 1442 هـ الموافق 29 سبتمبر 2020 م واسأشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 733717 حالة اليوم بالإضافة إلى 76603 وفيات.وأعلنت السلطات تسجيل 3400 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 173 حالة وفاة يوم الاثنين لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.// انتهى //06:47ت م0009

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