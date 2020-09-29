نزوح 143 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة" الإثنين" نزوح نحو 143 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري.



وقالت المنظمة في تقرير لها، إنها رصدت منذ بداية العام الحالي، نزوح 23 ألفا و933 أسرة يمنية، لعدة أسباب أبرزها استمرار الصراع في البلاد.

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واضافت ان هذه الأسر يبلغ عدد أفرادها أكثر من 143 ألف شخص، إضافة إلى رصد نزوح 372 أسرة خلال ست أيام فقط في الثلث الأخير من الشهر الجاري، موضحة أن حالات النزوح مستمرة.

والجمعة الماضي، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، ان 2.945 أسرة نزحت من محافظات الجوف والبيضاء ومأرب مؤخرا، ودعت المنظمات الإنسانية الدولية إلى مضاعفة جهودهم والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين.