اتفاقية مع بنوك لدعم وتطوير المشاريع السياحية في السعودية

2020-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع صندوق التنمية السياحي، يوم أمس، اتفاقية تعاون مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي، وذلك بحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد بن عقيل الخطيب ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري وطارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض وريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي.

وجاء ذلك تبعًا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين صندوق التنمية السياحي وعدد من البنوك المحلية لتأسيس برامج تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي بقيمة تصل إلى ١٦٠ مليار ريال سعودي، وتأتي الاتفاقية بهدف تفعيل البرامج المتفق عليها مع كلًا من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد سبل التعاون بين الصندوق والبنوك المشاركة من خلال وضع آليات لدعم تمويل المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة، والتي تعد من ضمن جهود الصندوق لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص بما في ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير عدد من المنتجات المالية تتضمن تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية متعددة بالشراكة مع البنوك التجارية صممت لتخدم عددًا كبيرًا من شرائح المستثمرين في القطاع السياحي لتسهيل عمليات التمويل للمشاريع السياحية.

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وقال الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية نحو دعم وتطوير المشاريع السياحية في المملكة”.

وتابع: أن دور والتزام الصندوق بدعم وتطوير القطاع السياحي مستمر من خلال تحفيز الاستثمار وبناء علاقة متينة مع البنوك والمؤسسات المالية، والتي من شأنها إيجاد فرص استثمارية متميزة في المملكة”

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، طارق بن عبدالرحمن السدحان، عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الصندوق والتي ستعزز دور البنوك في دعم القطاع الخاص ومن ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين تطوير المشاريع السياحية في المملكة. وأضاف أن القطاع السياحي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والذي ونتطلع لبدء مشاركة فاعلة مع الصندوق لدعم المشاريع النوعية، والذي سيكون له الأثر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في المملكة.

أما ريان فايز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، فأكد أن الاتفاقية تواكب دور البنوك الفعال في تحقيق أهداف القطاع السياحي والذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار، وستكون بداية لشراكة فاعلة مع الصندوق والتي ستسهم في إيجاد فرص استثمارية في المملكة

تلعب هذه الاتفاقيات دورًا هامًّا في خلق مشاريع ووجهات سياحية رائدة والتي بدورها تساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% وتوفير مليون وظيفة جديدة واستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي بحلول 2030.



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