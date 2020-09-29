شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بين محكمتين حول حادث مروري بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قامت المحكمة العليا بحسم الجدل القائم بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، بشأن دعوى اتهام مقيم بالتسبب في حادث سير. قامت المحكمة العليا بحسم الجدل القائم بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، بشأن دعوى اتهام مقيم بالتسبب في حادث سير. وقررت المحكمة العليا باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية. وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد المقيم، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة. وأقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسم الجدل بين محكمتين حول حادث مروري بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.