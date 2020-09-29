شكرا لمتابعة خبر عن عسيري بعد تصريحه بأن طلب رقم فتاة أمر لا يستدعي التشهير: " كلنا غيورون " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى اللواء علي عسيري، بعد تصريحاته الأخيرة حول نظام التحرش في لقائه مع قناة الإخبارية، وعقوبة التشهير، على حرصه وغيرته على مجتمعه.

وقال عسيري: " كلنا غيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر غير الأخلاقية بلا شك، ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع " ،بحسب الوطن.

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وأوضح عضو الشورى، أنه رأى أن طلب رقم أو سناب الفتاة ليس جريمة كبرى وينفذ فيه غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما معا حسب تقدير القاضي.

وأضاف: " الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير ".