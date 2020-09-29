- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن عام على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أحيا مواطنون ذكرى حارس الملوك الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد مرور عام على وفاته.
وتصدر وسم " عبد العزيز الفغم " بالدعوات له بالرحمة والمغفرة، وعبارات الاحترام والتقدير للفقيد الذي أجمع الناس على أنه قدوة في الإخلاص والإحسان والانضباط.
يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي.
وتوفي اللواء العام الماضي بجدة، حيث قُتل غدرًا بطلق ناري في منزل صديقه.
كانت هذه تفاصيل خبر عام على رحيل حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.