حلول الأولى تعلن وظائف للجنسين حملة الثانوية و الدبلوم بدون خبرة

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تعلن الشركة الوطنية لحلول الأعمال (حلول الأولى) عن طرح وظائف متعددة بمسمى (ممثل مركز اتصال) في مدينة الرياض، برواتب تتراوح من (5,000 إلى 7,000)، للرجال والنساء حملة الثانوية العامة على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
– اللباقة وحسن التعامل مع العملاء.
– المرونة والحماس للعمل.
– مهارات في إدارة الوقت.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
نبذة عن الشركة:
الشركة الوطنية لحلول الأعمال (حلول الأولى) التابعة لمجموعة إتحاد الاتصالات هي شركة رائدة إقليميا في سوق خدمات الأعمال التي تغطي العملية التجارية بالاستعانة بمصادر خارجية للأعمال وحلول التكنولوجيا والتدريب والاستشارات، تأسست في عام 2008 وتمارس نشاطها في مقرها الرئيسي في الرياض، بالإضافة إلى فرعين في جدة والدمام بقصد تمديد خدماتها عبر المملكة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1442/2/11هـ من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2GaiVa9 ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.
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