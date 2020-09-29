جمعية مودة تعلن عن برنامج توطين السياحة والفندقة للمطلقات وبناتهم

︎ :

.



تعلن جمعية مودة بالرياض بالشراكة مع مصرف الراجحي عن فتح باب التسجيل في (برنامج معاً لتوطين قطاع السياحة والفندقة لعام 2020م) وهي دورة مجانية مخصصة للمطلقات وبناتهم على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

المطلقات وبناتهم من خريجات المرحلة الثانوية فما فوق من عمر 18 حتى 33 سنة.

شروط الالتحاق:

– أن تكون المتقدمة غير مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

– لم يسبق لها الدعم من صندوق الموارد البشرية.

– إجتياز المقابلة الشخصية.

Advertisements

المجالات التدريبية:

– اللغة الإنجليزية.

– تطبيقات الحجوزات.

– مهارات الاتصال والتواصل.

– التدريب الميداني.

– تقنيات المكاتب الأمامية.

المزايا:

– شهادة معتمدة.

– توفير المواصلات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال إرسال طلب الإلتحاق إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو التواصل مباشرة على الرقم (0541078556) من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، في موعد أقصاه الخميس القادم 1442/2/14هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

