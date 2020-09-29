جمعية مودة تعلن عن برنامج توطين السياحة والفندقة للمطلقات وبناتهم

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تعلن جمعية مودة بالرياض بالشراكة مع مصرف الراجحي عن فتح باب التسجيل في (برنامج معاً لتوطين قطاع السياحة والفندقة لعام 2020م) وهي دورة مجانية مخصصة للمطلقات وبناتهم على النحو التالي:
الفئة المستهدفة:
المطلقات وبناتهم من خريجات المرحلة الثانوية فما فوق من عمر 18 حتى 33 سنة.
شروط الالتحاق:
– أن تكون المتقدمة غير مسجلة في التأمينات الاجتماعية.
– لم يسبق لها الدعم من صندوق الموارد البشرية.
– إجتياز المقابلة الشخصية.
المجالات التدريبية:
– اللغة الإنجليزية.
– تطبيقات الحجوزات.
– مهارات الاتصال والتواصل.
– التدريب الميداني.
– تقنيات المكاتب الأمامية.
المزايا:
– شهادة معتمدة.
– توفير المواصلات.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال إرسال طلب الإلتحاق إلى البريد الإلكتروني: [email protected] أو التواصل مباشرة على الرقم (0541078556) من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، في موعد أقصاه الخميس القادم 1442/2/14هـ.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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