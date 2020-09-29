

دكار 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 14 ألفًا و919 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 309 حالة.

// انتهى //

03:16ت م

0267



دكار 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 14 ألفًا و919 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 309 حالة.// انتهى //03:16ت م0267

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.