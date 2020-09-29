السعودية اليوم / الرئيس الكيني يمدد حظر التجول لمدة شهرين



نيروبي 11 صفر 1442ت هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

قرر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم، تمديد حظر التجوال المفروض لمكافحة فيروس

وأضاف الرئيس الكيني أن القيود ستخضع للمراجعة خلال 60 يومًا.

وكان الرئيس أوهورو كنياتا، قد اعلن في السادس والعشرين من أغسطس الماضي تخفيف بعض القيود في البلاد، نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.

وسجلت كينيا 38115 حالة إصابة و691 وفاة بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في 13 مارس.

// انتهى //

02:53ت م

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نيروبي 11 صفر 1442ت هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسقرر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم، تمديد حظر التجوال المفروض لمكافحة فيروس كورونا شهرين بكافة أنحاء البلاد، وذلك من التاسعة ليلًا حتى الرابعة صباحًا.وأضاف الرئيس الكيني أن القيود ستخضع للمراجعة خلال 60 يومًا.وكان الرئيس أوهورو كنياتا، قد اعلن في السادس والعشرين من أغسطس الماضي تخفيف بعض القيود في البلاد، نظرًا لوصول معدلات انتشار فيروس كورونا إلى مستوى يمكن السيطرة عليه.وسجلت كينيا 38115 حالة إصابة و691 وفاة بالفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في 13 مارس.// انتهى //02:53ت م0265

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