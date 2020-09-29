

واشنطن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارته ستوزع حوالي 150 مليون فحص سريع لفيروس

وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة نائبه مايك بنس: إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى "المجتمعات الأكثر عرضة للخطر"، بما في ذلك دور رعاية المسنين، وحوالي مليون فحص إلى كليات وجامعات السود التاريخية والكليات القبلية، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.

وأوضح أن نحو 6.5 ملايين فحص سيتم توزيعها هذا الأسبوع، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

// انتهى //

02:30ت م

0262



واشنطن 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارته ستوزع حوالي 150 مليون فحص سريع لفيروس كورونا المستجد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية.وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة نائبه مايك بنس: إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى "المجتمعات الأكثر عرضة للخطر"، بما في ذلك دور رعاية المسنين، وحوالي مليون فحص إلى كليات وجامعات السود التاريخية والكليات القبلية، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.وأوضح أن نحو 6.5 ملايين فحص سيتم توزيعها هذا الأسبوع، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.// انتهى //02:30ت م0262

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأميركي يعلن توزيع حوالي 150 مليون فحص سريع لكورونا ويتوقّع زيادة عدد الإصابات في الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.