السعودية اليوم / تسجيل 12 إصابة جديدة بالكونغو الديمقراطية



كينشاسا 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكونغو الديمقراطية، بلغ 10 آلاف و 624 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 271 شخصًا.

// انتهى //

02:25ت م

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كينشاسا 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاثة وفيات جدد.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الكونغو الديمقراطية، بلغ 10 آلاف و 624 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 271 شخصًا.// انتهى //02:25ت م0261

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