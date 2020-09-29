شكرا لمتابعة خبر عن بسام عطية بعد الإطاحة بإرهابيين تدربوا بإيران: " كل نجاح سعودي فشل إيراني جديد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، أن كل نجاح سعودي هو فشل إيراني جديد لمشروعها في المنطقة، وذلك تعقيبًا على الإطاحة بخلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.
وقال عطية: " إيران تستهدف السعودية طيلة 4 عقود، وإسقاط الخلية الإرهابية إنجاز أمني وإفشال لمشروع طهران في المنطقة " .
وكانت رئاسة أمن الدولة، قد أعلنت أمس الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.
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