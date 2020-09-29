" نورة القحطاني " أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في سابقة الأولى من نوعها، اعتمدت السفارة الأمريكية بالرياض، المحامية نورة الوندة القحطاني ، لتمثيل رعاياها . في سابقة الأولى من نوعها، اعتمدت السفارة الأمريكية بالرياض، المحامية نورة الوندة القحطاني ، لتمثيل رعاياها . وتعد القحطاني أول محامية سعودية تُعتمد للدفاع عن الرعايا الأمريكيين بالمملكة . وأعربت الوندة عن سعادتها بالقرار، مؤكدة أنه فخر كبير اعتمادها لتكون أول محامية سعودية معتمدة من السفارة الأمريكية.

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