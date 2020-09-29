السعودية | البحرين تشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة في الإطاحة بخلية إرهابية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 58 دقيقة - 2:30 صباحًا, 29 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أشادت مملكة البحرين، بكفاءة ويقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تضمنت طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في منزل سكني ومزرعة.
وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين، وقوف البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لضلوع إيران في تدريب وتسليح هذه العناصر الإرهابية، واستمرارها في نهجها العدائي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وتعريض سلامة الأبرياء فيها للخطر، بما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حازمة ضد إيران إزاء هذه التصرفات العدائية المستهجنة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي.
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