شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد الدمام».. إقبال متواصل وفحص «سلس» والان نبدء بالتفاصيل

لا يزال مركز الفحص الموسع «تأكد» بالدمام، يشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين؛ لإجراء مسحات فحص فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19»، وأكد عدد من المواطنين أن توجههم إلى المركز يأتي للاطمئنان على الصحة، بعد وجود مخالطات في العمل والمنزل، وكذلك بعد وجود تجمعات في الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

فحص ضروري

وأوضح المواطن «نواف الثميري»، أنه توجه للفحص لعدة أسباب، منها: الوقاية، بالاطمئنان على الصحة، خاصةً بعد وجود حالات إصابة في المنزل لديه، مؤكدًا أن الفحص ضروري للجميع.

طريقة سليمة

وأكد المواطن «نايف عثمان» أنه توجه للفحص بعد شعوره بآلام في الحلق، مبينًا أنه بدأ يشعر بالأعراض بعد احتفالات اليوم الوطني، ما جعله يدخل في شكوك كثيرة، موضحا أنه دخل في تجمعات خلال الاحتفال.

وأضاف: إن هذه المرة الثانية لزيارة مركز «تأكد»، مؤكدًا أن هناك سرعة عالية في الفحص بطريقة سليمة وسلسة.

سهولة الوصول

وأشار المواطن «محمد الحارثي» إلى أن وجود حالة في العمل هو ما جعله يتوجه للفحص؛ للاطمئنان على صحته، والتأكد من سلامته من الفيروس، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست أول زيارة للمركز، وأن هناك سهولة في الوصول وإجراء الفحص.

تنظيم وترتيب

وذكر المواطن «زياد الحمود» أنه توجه للفحص بعد شعوره بأعراض الإنفلونزا، والشعور بالبرودة، مشيرًا إلى أن هذه المرة الثانية من زيارة المركز وإجراء الفحص للتأكد من السلامة من الفيروس.

وبين أن المركز تفوق بشكل كبير من ناحية التنظيم، والترتيب، وسهولة الحصول على مواعيد الفحص، وطريقة إجراء الفحص.

Advertisements

جهود كبيرة

وبين المواطن «خليل الخثعمي» أن هناك عددا من زملائه في العمل، عادوا لمباشرة العمل بعد الانتهاء من مدة العزل بسبب الإصابة بفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه توجه مباشرة لإجراء الفحص؛ للاطمئنان على سلامته من الفيروس.

وتابع إنه أجرى الفحص أكثر من مرة في فترات مختلفة، وذلك للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بجهود كبيرة في إجراء الفحوصات بطرق سلسة وسليمة ووسط تنظيم عالٍ منذ الدخول حتى الخروج.

مسار فحص

من ناحيتها، أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن المركز يعمل خلال الـ 24 ساعة دون توقف، مضيفة إن الزمن الذي يستغرقه إجراء العيّنة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص»، وتم تمهيد مسار جديد لتقليل زحام السيارات بالطريق العام، تحت تنفيذ وإشراف أمانة المنطقة الشرقية.

مساحة كافية

وأضافت إن فريق العمل جهز الموقع ووفر الكادر الطبي وغير الطبي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين، وبدأ استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني، منذ تاريخ 10/‏06/‏2020م، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع حدوث الزحام والتجمعات.

موعد مسبق

واشترطت المديرية على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق يتم من خلال تطبيق «صحتي»، على أن تصلهم نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتفهم، وجاءت هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، والحد من انتشاره.

حافظات مخصصة

وأكدت صحة الشرقية أنه يتم حفظ العينات من خلال حافظات مخصصة في المركز، ونقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة، وإيصالها إلى المختبر المخصص لمركز «تأكد» بالدمام. يُذكر أن التشغيل التجريبي لمركز «تأكد» بالدمام كان بتاريخ 12 يونيو الماضي، وبلغ عدد مسحات «كورونا»، 250 فحصًا يوميًا خلال تلك الفترة، ومنذ تاريخ 15 يونيو تم تدشين المركز وتكثيف أعداد الفحوصات اليومية لتصل إلى 1200 حالة يوميًا، بواقع عمل فترة واحدة للفريق المختص، وتمت زيادة عدد ورديات العمل إلى ورديتين «صباحًا ومساءً» لتصل الفحوصات اليومية في تلك الفترة إلى قرابة 2300 فحص يومي، وحاليًا تم رفع الطاقة التشغيلية للمركز ليعمل بثلاث ورديات خلال 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.