شكرا لقرائتكم خبر عن 12 «كرزا» الحد الأقصى لاستيراد الأفراد منتجات التبغ والان نبدء بالتفاصيل
قيمة مضافة
وأوضحت الجمارك أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على تلك الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوما جمركية بنسبة 100 % يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100 % ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 %.
حد أقصى
وأشارت إلى أن الكمية التي ترد بصحبة المسافرين الأفراد والتي لا تتجاوز «200» سيجارة أو «500» جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل ستُعفى من الرسوم والضرائب، مؤكدةً أنه في حال وردت كمية أعلى من ذلك سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر بحد أقصى «2400» سيجارة أي بما يعادل «12» كرزا، وكمية قدرها «125» من السيجار و«2» كيلوجرام من المعسل أو ما يُعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى وذلك لكل 3 أشهر.
مهلة المراجعة
ولفتت إلى أنه سيتم حجز ما يزيد على الكميات المسموحة بها ومطالبة المستورد الفرد والمسافر بإعادتها إلى مصدرها، وفي حال عدم إعادتها خلال المدة المحددة فإن المحجوزات تُعد متروكة وتُحال تلقائيًا إلى مستودع المتروكات في الجمرك تمهيدًا لبيعها برسم الصادر، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
الالتزام بالتعليمات
وأكدت أن تلك الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين الأفراد والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والمسافرين المترددين عبر المنافذ، ولا ينطبق أيضًا على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، وأهابت في هذا الشأن بجميع المستوردين الأفراد والمسافرين ضرورة الالتزام بالتعليمات، وذلك بالتقيد بالحد المسموح به من كميات منتجات التبغ ومشتقاته.
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