شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل.. وتنوعها لوحة فريدة والان نبدء بالتفاصيل
ثقافة أصيلة
وأكد سموه، خلال لقائه نائب وزير الثقافة حامد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث د. جاسر الحربش، وعدد من قيادات الوزارة، والهيئات الثقافية، عبر الشبكة الافتراضية، أمس، أن ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل، سواءً على مستوى الفنون أو التراث المادي وغير المادي، والمملكة حاضرة في كافة المحافل الثقافية الإقليمية والدولية، والاكتشافات التي تتجدد كل يوم في المملكة هي تأكيد أن ثقافتها أصيلة، ممتدة، ضاربة في عمق الزمن.
لوحة فريدة
وبين سموه أن المنطقة الشرقية جزء من هذا التنوع، وبموقعها الجغرافي مثلت ملتقى للحضارات والثقافات التي وفدت إلى الجزيرة العربية منذ قديم الزمن، وهي بتنوعها لوحة فريدة ضمن مزيج متناسق يشكل المشهد الثقافي للمملكة.
واطلع سموه على إيجاز عن مبادرات الوزارة والهيئات الثقافية في تعزيز المشهد الثقافي، والخطط المستقبلية للوزارة لتنمية الحراك الثقافي في المنطقة، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً بأن تتكلل بالنجاح.
عمل تكاملي
وقدم نائب وزير الثقافة عرضًا لعدد من الملفات المشتركة بين الوزارة وإمارة المنطقة الشرقية في القطاعات الثقافية المختلفة، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية العمل التكاملي مع الإمارة باعتبار المنطقة الشرقية زاخرة بالنشاط الثقافي بمختلف مساراته الإبداعية، إلى جانب امتلاكها كنوزا ثقافية وأثرية تستحق الرعاية والاهتمام والتطوير بما يليق بمكانة المملكة وقيمتها الحضارية.
دعم وتطوير
وجاء الاجتماع في سياق سعي وزارة الثقافة لتحقيق التكامل مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة بالقطاع الثقافي، ومن منطلق حرصها على توفير الدعم اللازم لتطوير الأنشطة الثقافية ودعم الممارسين لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك تحت مظلة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي الذي تتولى الوزارة تنفيذه من خلال هيئاتها الثقافية بتخصصاتها المتنوعة.
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