شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: تعزيز الاهتمام بالبيئة وحمايتها عبر الأنظمة والتشريعات والمبادرات والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المملكة عززت الاهتمام بالبيئة وحمايتها عبر الأنظمة والتشريعات والمبادرات، وركزت على تعزيز الجانب البيئي في كافة البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، مشيراً لأن المملكة أطلقت العديد من البرامج لحماية البيئة، وتعزيز الاستهلاك الرشيد، سواءً على مستوى قطاع الطاقة، أو الموارد المائية، وحتى في الموارد الطبيعية.

ونوه سموه، خلال رعايته انطلاقة منتدى البيئة 2020، والذي تنظمه غرفة الشرقية، عبر الشبكة الافتراضية، بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مبادرات ركزت على الجانب البيئي، وأعطت الأولوية للمبادرات المستدامة، وذات الأثر الممتد، مبينًا أن قضية البيئة لم تعد قضية هامشية أو ذات تأثير محدود، بل هي قضية إنسانية عالمية، تداعت لأجلها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، والمملكة ركزت عليها ضمن رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

وتابع سموه: إن رفع الوعي البيئي لدى المجتمع واحدة من أهم المبادرات التي يجب أن تعمل عليها القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبيناً أن جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» جددت الاهتمام بالبيئة، وأكدت الدور الذي يشكله النظام البيئي على صحة الإنسان وسلامته.

ودعا المهتمين والخبراء لتعزيز الأبحاث ذات الصلة بحماية البيئة، وزيادة الغطاء النباتي، والحد من آثار العمليات الصناعية، وحماية الحياة الفطرية باعتبارها المحور الأول لنظام بيئي متوازن، مشيرًا إلى أن المملكة سباقة في تبني المبادرات والأنظمة التي تعزز حماية البيئة، وتنمي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها اتخذت الكثير من الإجراءات في سبيل الحد من تأثير الصناعة والتنمية العمرانية على البيئة، مما أسس لقاعدة متينة من الإجراءات والمبادرات التي تضع البيئة محوراً لاهتمامها على مختلف المستويات

وشد سموه على أهمية تكاتف الجهود لتحويل ما يخرج به المنتدى من مقترحات إلى واقع ملموس، يعود بالنفع على البيئة والإنسان والمجتمع، مثمناً الجهود المبذولة من المشاركين والباحثين لإثراء جلسات المنتدى. وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال الوزارات والهيئات المختصة، وذلك حفاظًا على الإنسان وصحته ورفاهيته، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها، وأن البيئة وحمايتها واستدامتها تعد من المواد الأساسية الواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم، انطلاقا من كونها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة، كما أن رؤية المملكة 2030م، تستهدف الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس المشروعات المتكاملة لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها وفقًا للمعايير البيئية.

من ناحيته، قال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد، إن المملكة، ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها، مستمرة في دعم العمل البيئي من خلال تحسين الصحة العامة، وضمان سلامة حياة المواطن والمقيم، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة.

فيما أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة م.علي الغامدي، أن القطاع البيئي شهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، إذ تمت الموافقة على اعتماد إستراتيجية البيئة، وإنشاء المراكز الوطنية المعنية بالبيئة، وإعداد نظام جديد للأرصاد والبيئة، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة للنظام البيئي عنوانها الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بما فيها بالطبع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيلم شمل كافة الجهات العاملة في هذا الشأن، خاصةً أنه بُني على تجارب دولية رائدة، ويعمل على سد الثغرات الموجودة في النظام في مراحل سابقة، ويعمل وفق أسس تشاركية تكاملية بين مختلف الجهات ليحقق شراكة مجتمعية، بالتالي فنحن أمام بيئة محفزة تساهم في التحسين والابتكار أسوة بأفضل الممارسات العالمية، وتفتح آفاقا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وتناول المشاركون في الجلسة الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية»، جملة من الموضوعات، بما فيها واقع ومستقبل الأنظمة البيئية في المملكة وأثرها على القطاع الخاص، فضلا عن تأثير جائحة «كورونا» على قطاع البيئة.

وقال م.الغامدي: إن الوضع التنظيمي لقطاع البيئة يدخل مرحلة جديدة، بإطلاق وزارة خاصة معنية بهذا الشأن وهي «وزارة البيئة والمياه والزراعة»، والتي منها تم إقرار الإستراتيجية العامة للبيئة، والتي تضمنت جمع «ثمانية» أنظمة للبيئة في نظام موحد، يغطي كامل الجهات العاملة والمعنية بهذا الأمر، فالمستثمرون سيتبعون نظامًا واحدًا دون تشتيت، ما يحقق جودة الحياة، وتعزيز مستوى الالتزام بالبيئة.

وأضاف: «منافع عديدة سوف نجينها جرّاء هذه التطوّرات، ربما كان أبرزها صحة الإنسان ورفاهيته، وتوفير بيئة مناسبة لجملة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ستسهم في رفع مستوى مساهمة القطاع البيئي في الناتج المحلي بنسبة 2%، وذلك جراء استدامة الموارد الطبيعية، مثل الغطاء النباتي، ومصائد الأسماك، وغير ذلك، وخلق فرص وظيفية تقدر بحوالي 100 ألف وظيفة، وفتح المجال لجذب الاستثمارات في مجالات لم تكن مستثمرة في وقت ما مثل إدارة النفايات التي تعد مصدرا للدخل لدى العديد من دول العالم، فضلا عن أن تحسن البيئة يعني جذب الاستثمارات والمهارات في مجالات أخرى مثل السياحة».

وأكد أن التطورات الجديدة في النظام البيئي ستسهم في خفض تكلفة الهدر النابع من تلوث البيئة، فبدلا من الهدر نجد أن الأنظمة تدعم حركة جذب الاستثمارات والمهارات، الأمر الذي يعزز موقع المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية.

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وعن تأثيرات جائحة «كورونا» على البيئة، قال إن ثمة تأثيرات إيجابية حصلت خلال الفترة الماضية، منها انخفاض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والحد من الممارسات غير البيئية، مثل الاحتطاب، ولكن شهدنا زيادة في حجم النفايات الطبية، الأمر الذي يجعلنا في تواصل دائم مع وزارة الصحة لوضع آليات لمعالجة هذا الأمر.

من ناحيته، أكد مدير عام فرع زارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري، أن البيئة حين تكون جزءًا من النظام الأساسي للحكم في بلادنا، فهذا يعني التزاما صريحا من الدولة بالبيئة وحمايتها، مضيفًا: «نحن بدورنا في الوزارة ننفذ الخطط الداعمة للبيئة وأبرزها خطط التشجير، التي تشمل كافة أرجاء المملكة».

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي ترأسها منسق لجنة علوم البيئة بقسم علوم الأرض سابقا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد العشري، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د.محمد قربان، إن المركز يستهدف الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، من خلال الشراكة مع المجتمع، بالإضافة الى العمل على حماية النظم البيئية والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم البحوث والدراسات التي تسهم في رفد المعلومات والبيانات حول القطاع البيئي.

ولفت قربان إلى أن المملكة تتميز بتنوع أحيائي، إذ يوجد فيها 86 نوعًا من الثدييات، وأكثر من 100 نوع من الطيور، و1000 نوع من الأسماك، إضافةً إلى أنواع من الكائنات المتوطنة، التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

وتابع: إن المركز يواجه العديد من التحديات، أبرزها نقص الماء في الغابات، ومشكلة الجفاف والرعي الجائر، اللتان تؤثران على التنوع الأحيائي، والتوسع السكاني، والصيد الجائر، مبينًا أن المركز يسعى إلى دعم السياحة البيئية، بالعمل على تطوير المحميات الواقعة ضمن إدارته، والتي بلغت 15 محمية.

وأكد: «وجود المحميات يسهم في حماية التنوع البيئي، كما بدأنا بالشراكة مع هيئة السياحة العمل على تحديد محميات سياحية، وكذلك نعمل مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات السياحة».

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر د.خالد العبدالقادر، إن المركز ينظر إلى المنتزهات الوطنية باعتبارها مناطق محمية للغطاء النباتي، ويمكن للمجتمع أن يستفيد منها، ويزورها، ويتعلم من خلال التنوع الموجود فيها، فهي قناة من قنوات الاستثمار، وإيجاد الفرص المختلفة.

وأوضح العبدالقادر أنه يوجد أكثر من 220 منتزهًا على مستوى المملكة، بمساحات كبيرة، وتنوع بيئي كبير، وأن المركز يعمل على إيجاد منتزهات في المنطقة الشرقية، مضيفًا: «نعمل مع القطاع الخاص لإيجاد فرص استثمارية داخل المنتزهات ذات جودة عالية وأفكار جديدة، مثل مشاريع المنازل الريفية، والحرف، وأسواق الفلاحين والمزارعين، ونقاط التنزه وممارسة الرياضة والأسواق الشعبية».

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